Lo ha fatto debuttare Fatih Terim. Era il 5 agosto 2018 e il Galatasaray si giocava la Supercoppa turca contro l'Akhisar Belediyesport. Dopo arrivò il debutto europeo, in Champions, contro il Porto, infine, il 29 gennaio 2019, arrivarono anche i primi gol, con una tripletta in Coppa di Turchia contro il Boluspor. E ora Yunus Akgun, talento del club turco, classe 2000, è pronto a spiccare definitivamente il volo.



C'E' LA FILA - Cercato da Roma e Lazio in passato, questo esterno offensivo, che parte da destra per convergere sul mancino, molto duttile, e che ricorda tanto il connazionale Cengiz Under, ha molti estimatori in giro per l'Europa: in Germania, in Turchia e anche in Italia.



QUATTRO CLUB - Come appreso da calciomercato.com, Parma e Cagliari sono i club che hanno mosso i primi passi, mostrando un certo interessamento. Ora è il turno di altre due società, Fiorentina e Verona, che vedono del potenziale nel talento turco, che per il mercato italiano si appoggia all'agente Fifa Ruggero Lacerenza. Punto fermo delle nazionali giovanili turche, ha brillato con il Galatasaray anche in Uefa Youth League: Yunus Akgun cresce e si guarda attorno. E l'Italia c'è.