E’ attesa per oggi, o al massimo per domani, la sentenza della Uefa che si pronuncerà sulle violazioni delle regole sulda parte del. Tra poche ore il club campione di Francia conoscerà le sue sanzioni, che potrebbero coinvolgere anche un blocco del mercato in entrata o il divieto di inserire nuovi giocatori nella prossima lista per la. Tale ipotesi andrebbe di fatto a bloccare l’arrivo dial Parco dei Principi. L’ex portiere e capitano dellaè a un passo dalma, secondo L’Equipe, farebbe un passo indietro se sfumasse la possibilità di giocare in Europa. ​