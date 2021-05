Corteggiatissimo sul mercato il centrocampista del Lione, Houssem Aouar piace a Juventus, Atletico, Arsenal e Borussia Dortmund, ma secondo l'Equipe non è escluso che possa rimanere un altro anno in Ligue 1 con la maglia dell'OL data la stagione condizionata dagli infortuni che ha avuto e per non bruciarsi un trasferimento più oneroso in futuro.