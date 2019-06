Alphonse Areola, portiere del Paris Saint-Germain, non vuole l'Italia. Offerto al Milan nel corso della trattativa Donnarumma, il portiere francese, ex Villarreal, secondo Eurosport Fr vuole giocare in Premier League in un club che disputi la Champions League. Anche il club rossonero, dal canto suo, non è stuzzicata dal portiere di origini filippine.