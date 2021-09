La sua avventura con la maglia del Paris Saint-Germain non è ancora iniziata, visto che Mauricio Pochettino ha preferito tenerlo in panchina in occasione delle ultime due partite di Ligue 1, ma Gianluigi Donnarumma scalda i motori con la maglia della Nazionale, in attesa di ripresentarsi tirato a lucido per gli impegni di settembre e l'avvio di una Champions League che è obiettivo primario e dichiarato del club francese.



Nel frattempo, secondo le anticipazioni del prestigioso France Football, l'ex numero uno del Milan è il candidato principale per la conquista del Premio Yashin, riservato al miglior portiere nel corso dell'ultima stagione nell'ambito dalla cerimonia per il Pallone d'oro. La conquista dell'Europeo con l'Italia, col riconoscimento di miglior giocatore della manifestazione, dovrebbe rappresentare il lasciapassare per ricevere questo riconoscimento, succedendo al brasiliano del Liverpool Alisson Becker e sopravanzando i colleghi di Chelsea e Manchester City Mendy ed Ederson.