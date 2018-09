France Football analizza il momento di flessione di Paulo Dybala: ​​"La mente è difficile da capire, specialmente per i calciatori e Dybala non fa eccezione. Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo questa estate, l'argentino ha capito che la stagione della Juve avrebbe ruotato attorno a Cristiano. Le recenti dichiarazioni del suo allenatore e le sue decisioni non lasciano dubbi sulla delicata situazione del giocatore. 'Puoi essere il miglior giocatore del mondo, se non sei mentalmente al 100%, gli altri andranno più veloce ", ha dichiarato recentemente Allegri'.



DOLORI IN NAZIONALE - ​"Costretto a rimanere nell'ombra di Messi - continua la rivista francese -, Dybala vive male anche la situazione in nazionale e questo ha conseguenze sulle sue prestazioni con il club. Con la partenza di Sampaoli e l'arrivo di Scaloni la situazione potrebbe comunque cambiare anche se nell'ultima partita contro la Colombia, l'attaccante bianconero è stato nuovamente messo in panchina provocando il fastidio di suo fratello."