La Bundesliga è pronta a ripartire, anche se ancora non si sa il quando. L'Italia, dal canto suo, sta cercando di fare il possibile per accorciare i tempi. Dalla Francia, invece, le decisioni sono arrivate la scorsa settimana, con la chiusura della Ligue 1 e la conseguente vittoria del Psg in campionato. Eppure, c'è ancora la Champions in ballo e coinvolgerà anche squadre francesi, come il Lione, che sarà avversaria della Juventus con il ritorno a Torino rimasto ancora in sospeso. Secondo quanto riportano dalla Francia, per RMC Sport, la partita in questione dovrebbe disputarsi l'8 agosto, con i quarti poi in programma dal 10 al 12 agosto.