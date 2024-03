Dalla Francia: Giroud lascerà il Milan, in estate sarà al Los Angeles FC

Olivier Giroud si appresta a vivere il sogno americano. Secondo L'Equipe, il bomber della nazionale francese e del Milan (con cui ha segnato 14 gol e fornito nove assist in 36 partite in tutte le competizioni quest'anno) non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno coi rossoneri e si trasferirà oltreoceano.



IN MLS - Giroud infatti avrebbe scelto di seguire le orme di uno dei suoi ex compagni di nazionale, quel Hugo Lloris che ha lasciato il Tottenham e ora difende i pali del Los Angeles FC, l'ex team di Giorgio Chiellini. Una volta passato in MLS, sottolinea il quotidiano francese, l'ex Arsenal e Chelsea dovrà dire addio al sogno Olimpiadi perché il suo nuovo club avrebbe bisogno di lui in periodi che risultano essere fuori dagli slot FIFA e non potrebbe quindi concedergli la disponibilità per unirsi alla nazionale allenata da Henry.