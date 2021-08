Clamorosa indiscrezione lanciata dal quotidiano francese Le Parisien, a proposito dell'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic: il fuoriclasse svedese, secondo quanto riportato dal quotidiano parigino, prima di rinnovare il proprio contratto col Milan per un'altra stagione avrebbe sondato il terreno per capire se ci fossero i margini per un ritorno al PSG, dove ha militato per cinque stagioni dal 2012 al 2016 e dove avrebbe gradito rimettere piede per provare a vincere la Champions, il trofeo in bacheca che gli manca.



RAIOLA E IL NO DI LEONARDO - In Francia affermano come sia stato in particolar modo l'agente Mino Raiola a contattare Leonardo per tastare il terreno: il dirigente brasiliano però ha risposto di non essere interessato al ritorno di Ibra, quindi solo in quel momento il classe 1981 ha accettato la proposta rossonera.