Che futuro per Mario Balotelli? L'attaccante italiano sarà uno dei protagonisti del prossimo mercato data la sua particolare situazione contrattuale con il Nizza. Il suo attuale accordo è in scadenza 30 giugno 2018, ma il club francese ha una clausola di rinnovo automatico attivabile unilateralmente che sarà trattata col suo agente Mino Raiola. E in Francia sono certi, un ritorno in Italia di Super Mario è tutt'altro che da escludere.



BALOTELLI DEVE GIOCARE - L'idea di partenza è certa: qualunque sarà la prossima squadra di Balotelli, dovrà concedergli spazio per poter giocare, se non da titolare indiscusso, almeno da protagonista. France Football sottolinea come ci siano due squadre in Serie A che, molto probabilmente avranno bisogno di una prima punta per completare il reparto: Inter e Roma.



DZEKO E ICARDI VIA? - Secondo il settimanale francese, infatti, sia Inter che Roma potrebbero trovarsi in estate a fronteggiare le possibili cessioni di Edin Dzeko e Mauro Icardi. Due addii che aprirebbero spazio al ritorno di Balotelli in Serie A accanto a Patrick Schick e Lautaro Martinez che, l'anno prossimo, dovranno dimostrare di essere all'altezza delle due realtà. In particolare il settimanale conferma i contatti già avvenuti fra Raiola e il ds giallorosso Monchi, ma indica in Milano la piazza più adatta a un ritorno in Italia per SuperMario, a patto che i due club si qualifichino in Champions League, perchè anche le ipotesi Borussia Dortmund e Marsiglia non tramontano.