Inter e PSG sempre più vicini all'accordo per Mauro Icardi. Si avvicina l'intesa per la permanenza dell'argentino all'ombra della Tour Eiffel a titolo definitivo, lo assicura Le Parisien che rilancia: i nerazzurri valutano attentamente Edinson Cavani, che non prolungherà il proprio contratto con i parigini.