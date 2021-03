Secondo quanto riportato da France Football, il fondo proprietario del Bordeaux, King Street, starebbe cercando un acquirente.



Gli statunitensi avevano comprato il club nel 2018 per 100 milioni di euro ma ora si ritrovano a dover far fronte alla crisi economica in cui versano molti club francesi a causa del covid e dell’affaire Mediapro. In particolare, stando al quotidiano francese, i debiti dei Girondins ammonterebbero ad 80 milioni di euro.



Sembra quindi vicino l’epilogo di una storia che non è mai stata particolarmente avvincente. In due anni e mezzo di proprietà americana, il Bordeaux ha collezionato un quattordicesimo e un dodicesimo posto e che attualmente è undicesima in Ligue 1, risultati quasi deprimenti per una squadra abituata a giocare in Europa League praticamente ogni anno.