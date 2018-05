Anthony Martial, esterno d'attacco classe '95 del Manchester United, è tra i profili più caldi in ottica Juventus per il prossimo mercato estivo. Attenzione, però. Non ci sono soltanto i bianconeri pronti a piazzare il colpo. Secondo quanto riportato da Le10Sport in Francia, infatti, il Borussia Dortmund sta spingendo per assicurarselo e avrebbe una grande pedina di scambio in Christian Pulisic, pupillo seguito da José Mourinho, manager dei Red Devils.