Theo Hernandez-Kabak, ilsi muove per completare il pacchetto difensivo a disposizione di Giampaolo ma non solo, Maldini, Boban e Massara sono al lavoro anche per potenziare il reparto offensivo e dalla Francia rimbalza l'indiscrezione: i rossoneri sono piombati su. Il trequartista classe '93, campione del mondo con la Francia, è in scadenza con ilnel 2020 e la trattativa per il rinnovo è ferma: per questo i rossoneri sarebbero pronti ad approfittarne.- Secondo quanto rivelato da France Football infatti, nelle ultime settimaneper non rischiare di perderlo a zero il prossimo anno. Il Milan ci pensa e, assicura France Football,: il mercato del Diavolo si accende.