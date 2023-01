Il Milan ha messo nel mirino Angelo Gabriel, esterno brasiliano del Santos il cui contratto è in scadenza nel 2024. Il classe 2004, che ha da pochi giorni compiuto 18 anni, è un mancino che gioca a destra, posizione in cui i rossoneri già in estate cercavano dei rinforzi.



Secondo quanto riporta l'Equipe, il Milan avrebbe già fatto un'offerta al Santos da circa 15 milioni di euro, bonus inclusi, per averlo già a gennaio. La trattativa è proseguita anche nelle ultime ore senza però al momento essere arrivati alla fumata bianca.