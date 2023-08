A scadenze regolari il suo nome viene accostato a club italiani rimasti evidentemente impressionati dal rendimento offerto prima con la maglia della Fiorentina - dal 2017 al 2019 - e poi con quella della Roma fino all'estate 2022, momento del suo trasferimento all'Olympique Marsiglia. Jordan Veretout continua ad essere un potenziale uomo mercato anche nel corso di questa estate, a trent'anni compiuti e a due dalla scadenza naturale del suo contratto. L'ultima società in ordine di tempo ad essere accostata al playmaker francese è stata il Milan, già in passato sulle sue tracce e potenzialmente alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche in caso di partenza di Krunic, sempre nel mirino del Fenerbahce.



"Sono molto felice di essere all'OM, il più grande club di Francia. Per me non c'è nessun mercato. Dipende dal club, ma credo che tutti i giocatori qui siano concentrati solo sul campo. Stasera abbiamo una partita cruciale (il ritorno della sfida contro il Panathinaikos per accedere ai playoff di Champions League, ndr) e siamo tutti uniti", ha dichiarato lo stesso Veretout alla stampa del suo Paese.