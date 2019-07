Secondo quanto riferito in Francia da footmercato.net, il Monaco vuole Andrè Silva in prestito secco. L'attaccante portoghese di proprietà del Milan è una priorità del club monegasco, ma solo a questa condizione. I rossoneri, invece, vorrebbero una cessione del giocatore a titolo definitivo, anche se non potranno chiedere i 30 milioni che vorrebbero recuperare, dopo la stagione non esaltante in prestito al Siviglia.