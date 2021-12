Secondo quanto riportato da L'Equipe in Francia il PSG è pronto a dire addio a Mauro Icardi e ha già fissato il prezzo di vendita per la punta ex-Inter in vista del mercato di gennaio. La richiesta è di non meno di 50 milioni di euro, una cifra tale da scoraggiare tutti i top club italiani come Milan e Juventus, che stimano Maurito come giocatore, ma non sono disposte a spendere cifre così alte per lui.