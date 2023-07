"Nel suo ruolo è tra i primissimi al mondo". Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato nelle scorse ore di Rasmus Hojlund, 20enne attaccante danese che ha stupito con gli orobici la scorsa stagione. Inevitabilmente il suo nome è finito al centro del mercato: prima l'interesse del Napoli (in caso di addio di Osimhen), poi la corte del Manchester United. Ma adesso ecco il colpo di scena.



L'IRRUZIONE - A sparigliare le carte potrebbe essere il Psg, che è in contatto con l'entourage del classe 2003 secondo L'Equipe: i parigini potrebbe spingersi a toccare quota 60 milioni di euro, ossia la richiesta che l'Atalanta ha formulato pure ai Red Devils e mai raggiunta da Ten Hag. Per la famiglia Percassi sarebbe una cessione da record che inguaierebbe pure la Juventus.



CONSEGUENZE - Il motivo? Con Hojlund a Parigi verrebbe meno la pista Psg per Dusan Vlahovic. Un danno per i bianconeri, ai quali non dispiacerebbe affatto piazzare il serbo e finanziare le prossime mosse sul mercato. Una opzione quindi in meno, e ne rimarrebbero tre: Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco. Attenzione in particolare ai bavaresi, i quali potrebbero entrare prepotentemente in scena in caso di addio di Sadio Mané, molto corteggiato in Arabia Saudita.