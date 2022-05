Il Paris Saint Germain non molla Rafael Leao. L'esterno del Milan piace tantissimo a Leonardo che, secondo la stampa francese, sta monitorando la sua situazione contrattuale con il club rossonero. Attualmente è in scadenza 30 giugno 2024 e ha un contratto da 1,5 milioni a stagione, ma Maldini e Massara sono al lavoro da tempo per rinnovare il contratto.