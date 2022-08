Il Paris Saint Germain continua a tenere nel mirino Milan Skriniar, ma con la ferma intenzione di non fare ulteriori rilanci rispetto a quanto offerto finora all'Inter (50 milioni di euro). Secondo quanto riporta L'Equipe, il club presieduto da Nasser Al Khelaifi non sarebbe disposto ad alzare la proposta già inoltrata ai nerazzurri, ritenendo eccessiva la richiesta dell'Inter (70 milioni) per un giocatore che andrà in scadenza di contratto fra meno di un anno (30 giugno 2023). Intanto, Luis Campos guarda al mercato in cerca di soluzioni più low cost da mettere a disposizione di Christophe Galtier, nello stesso ruolo del classe 1995 dell'Inter.



LA STRATEGIA DELL'INTER - E l'Inter? Beppe Marotta e Piero Ausilio attendono: il club nerazzurro ha sempre bisogno di vendere, ma vuole farlo alle sue condizioni. Se l'offerta giusta per Skriniar non dovesse arrivare da qui al 1° settembre, dal giorno dopo partirebbe subito l'operazione relativa al rinnovo del difensore slovacco.