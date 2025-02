Dalla Francia - Il PSG scarica Donnarumma: niente rinnovo. Inter alla finestra

Getty e Calciomercato.com

La storia tra il PSG e Gianluigi Donnarumma è destinata a finire. Al netto delle dichiarazioni del portiere "Sto bene qui, la mia proprità è restare in Francia", i discorsi sul rinnovo sono fermi e, secondo quanto arriva proprio dalla Francia, i parigini avrebbero già scelto di non prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

LA SCELTA DI LUIS ENRIQUE - Secondo L'Equipe, il Paris Saint-Germain, anche per volontà dello stesso Luis Enrique, avrebbe deciso di non puntare più sull'ex portiere del Milan per sostituirlo con Lucas Chevalier, classe 2001 del Lille. I discorsi sul rinnovo - si legge - erano iniziati nella scorsa stagione, ma tutto sembra fermo da diverse settimane, se non mesi, con l'enourage del giocatore che avrebbe confermato di "non aver ricevuto segnali di ripresa delle trattative".

INTER-DONNARUMMA: ECCO PERCHE' L'AFFARE E' POSSIBILE

L'INTER OSSERVA - In questo stallo l'Inter rimane alla finestra. I nerazzurri starebbero pensando al grandissimo colpo, al netto delle problematiche legate allo stipendio e alla questione ambientale. A volerlo fortemente nella Milano nerazzurra - scrive sempre L'Equipe - sarebbe Gianluca Spinelli, preparatore dei portieri dell'Inter e al PSG dal 2018 al 2023, il quale "sarebbe felice di riunirsi con Donnarumma, con cui ha un ottimo rapporto".