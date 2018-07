Il Paris Saint-Germain è pronto ad un grande investimento per regalare un nuovo centrocampista a Thomas Tuchel. Secondo Le10Sport, i due obiettivi principali del ds Antero Henrique arrivano direttamente dalla Francia campione del mondo e sono Paul Pogba e N’Golo Kanté. Entrambi i giocatori sono tenuti in stretta considerazione anche nelle stanze del mercato della Juve in caso di cessione di Miralem Pjanic.