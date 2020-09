Una pista che ha perso consistenza col passare delle settimane, a causa delle difficoltà dela trovare una sistemazione per, ma che per la stampa francese resta ancora attuale. Per RMC Sport, in occasione del recente blitz milanese della delegazione delCon l'arrivo di Doherty dal Wolverhampton, Mourinho non ritiene più incedibile l'esterno destro francese e il giocatore, accostato anche anche al Bayer Leverkusen prima dell'arrivo di Arias, è stato offerto al Milan., che ha Aurier sotto contratto fino a giugno 2022,, visto che per l'ex PSG chiedeva una cifra intorno ai, giudicata troppo alta da Maldini e Massara.Nonostante il recente cambio di procura, i sondaggi di Betis e Siviglia non si sono convertiti in qualcosa di più concreto per Calabria, risultato tra l'altro tra i migliori del Milan in questo primo scorcio di stagione. Conti è ancora in fase di recupero dopo l'operazione al menisco e lo stesso Kalulu - arrivato a parametro zero dal Lione - è ad oggi, a tutti gli effetti, un giocatore della prima squadra.Tanto più che Maldini e Massara hanno ribadito a più riprese come la priorità continui ad essere rappresentata dall'acquisizione di un difensore centrale e, a seguire, da un'alternativa a Kessie a centrocampo. L'esterno del Tottenham, che rimane sul mercato, può diventare un'opportunità soltanto al verificarsi di determinate condizioni e di un'inaspettata uscita dall'organico di Pioli. Il tempo stringe, il Tottenham spinge per trovare una soluzione per Aurier ma oggi è il Milan a rallentare.