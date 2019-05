Il futuro di Edin Dzeko è un rebus. Difficilmente il bosniaco resterà alla Roma, e il mancato approdo di Antonio Conte sulla panchina dei giallorossi è un indizio in tal senso. L'Inter, possibile meta del tecnico salentino, segue il centravanti da tempo, ma non è la sola. Infatti, secondo quanto riferito da France Football, Dzeko sarebbe entrato nel mirino del PSG. I campioni di Francia avrebbero individuato nel numero 9 giallorosso il sostituto ideale del partente Edinson Cavani. Dzeko è molto apprezzato dal direttore sportivo del PSG, Antero Henrique, che avrebbe già contattato l'entourage del giocatore. Primi contatti avviati, con la Roma che difficilmente si opporrebbe in quanto l'ex Manchester City ha il contratto in scadenza nel 2020. Il PSG fa sul serio, Inter avvisata.