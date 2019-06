Ha deciso di lasciare il Paris Saint-Germain per rimettersi, ancora una volta, in gioco. Dani Alves, in gol contro il Perù nella manita brasiliana, vuole restare in Europa e, da svincolato, sta facendo gola a molti. Come scrive France Football, tra i club interessati all'ex Siviglia, Barcellona e Juventus c'è anche l'Inter.



LO VUOLE CONTE - Antonio Conte, per il media francese, lo ritiene perfetto per il suo 3-5-2: i nerazzurri sono su Lazaro, ma ora spunta anche il nome del brasiliano. Su Dani Alves, però, ci sono anche altri due club: Borussia Dortmund e Manchester City. Sullo sfondo l'ipotesi Cina, ma l'Europa ha la priorità.