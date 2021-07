Da Footmercato arriva un'indiscrezione piuttosto significativa su quelli che sono i piani della Juventus sul nuovo attaccante da comprare: mister Allegri avrebbe parlato direttamente con l'entourage di Mauro Icardi, e sia lui che il Paris Saint-Germain (previa offerta congrua, of course) sarebbero concordi per un trasferimento alla Juve del centravanti argentino.