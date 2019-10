Il Paris Saint-Germain ci prova per Mattia De Sciglio. Come scrive Le Parisien, il terzino della Juventus, abile a giocare sia a destra che a sinistra, è la priorità del club parigino: Meunier non convince dal punto di vista difensivo, Kehrer è out per infortunio, Dagba è considerato acerbo e per questo motivo gli occhi si sono focalizzato sull'ex Milan. E può andare in porto proprio uno scambio tra Meunier e De Sciglio.