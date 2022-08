La Juventus è sulle tracce di Amine Gouiri, 22enne attaccante del Nizza. Lo rivela, in Francia, L'Equipe. Secondo la testata francese, i bianconeri avrebbero preso contatto con Alain Migliaccio, agente del giocatore ed ex procuratore, fra gli altri, di Zinedine Zidane, e formulato una proposta al club rossonero, per un prestito con diritto di riscatto.



Il Nizza, che per Gouiri ha ricevuto offerte anche dal Rennes (il club più avanti, in questo momento) e dal Lione, valuta il classe 2000 di origini algerine circa 40 milioni, ma secondo L'Equipe una trattativa potrebbe essere impostata anche sulla base di 30 milioni. Resterebbe da definire il nodo dell'obbligo di riscatto (opzione preferita dal Nizza) o del diritto di riscatto (la soluzione preferita dalla Juve).