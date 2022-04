La UEFA si è posta un interrogativo: a chi appartiene davvero il Lille? A svelare i dubbi della Federazione europea è L'Equipe, che spiega come sotto la lente di ingrandimento sia finita l'attuale proprietà del club della Francia del Nord. E i suoi legami con il fondo Elliott, proprietario del Milan.



LA RICOSTRUZIONE - Elliott è uno dei principali creditori di Merlyn Partners, fondo proprietario del LOSC, e proprio questo collegamento sarebbe oggetto di attenzioni: secondo la ricostruzione del giornale francese infatti, Elliott eserciterebbe indirettamente il suo potere decisionale sul Lille. Pur non avendo mai avuto direttamente quote del club francese.