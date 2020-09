Houssem Aouar è sempre più vicino all'Arsenal, nonostante gli inserimenti del Psg. Eppure in Francia si parla anche di un tentativo dell'ultimo minuto della Juve. Ma cosa c'è dietro? Solo una richiesta di informazioni, per capire se ci fossero i margini per riprendere i contatti in vista della prossima stagione, avendo ormai ben chiare le richieste del Lione in questa sessione. Ma Aouar ormai partirà.