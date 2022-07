La stampa francese tiene ancora viva la pista Renato Sanches per il Milan. Come riportato da La Voix du Nord, il centrocampista portoghese sembra abbastanza convinto del progetto Paris Saint-Germain- Nonostante tutto, il presidente del Lille Olivier Letang continua ad avere rapporti molto stretti con Paolo Maldini, che non avrebbe ancora rinunciato a Sanches.