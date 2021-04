Quello ricevuto contro il Lille è il quarto cartellino rosso per Neymar da quando è al PSG ed è arrivato dopo due mesi di assenza per infortunio, nel momento clou della stagione. Ad aggravare la situazione c’è il sospetto che l’abbia fatto intenzionalmente, per saltare la sfida contro lo Strasburgo, squadra molto fisica, contro la quale aveva già subito un infortunio in passato.



Secondo l’Equipe, per l’ennesima volta lo spogliatoio del Parc des Princes è irritato dal comportamento del brasiliano e dall’occhio di riguardo con cui continua a venire trattato dalla dirigenza. Tutto questo va poi a sommarsi ai rumors di mercato che lo accompagnano da quando è sbarcato a Parigi, secondo i quali Neymar non ha intenzione di rinnovare il contratto per essere libero di tornare al Barcellona.