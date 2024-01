Dalla Francia: Mbappé giocherà nel Real

La notizia ha del clamoroso, soprattutto nella notte in cui Kylian Mbappé segna l'ennesima prestazione monstre, tripletta seppure in coppa, con il PSG. Secondo quanto riportato da Footmercato il centravanti francese ha già deciso il suo futuro e sposerà il progetto del Real Madrid a parametro zero a partire dalla fine della stagione.