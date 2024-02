Dalla Francia: Mbappé ha scelto il Real Madrid, resta un solo nodo da sciogliere

Redazione CM

In Francia sono sicuri: Kylian Mbappé dal 1° luglio sarà un giocatore del Real Madrid. A dare conferme in questo senso è Le Parisien, nota testata della capitale francese, che parla di una scelta ormai fatta e un trasferimento inevitabile del fuoriclasse del Paris Saint-Germain a Madrid.



DECISIONE PRESA, COSA MANCA - Nulla è ancora certo, nulla è ancora ufficiale, ma la sensazione in Francia è che il giocatore abbia già preso una decisione sul suo futuro. Una decisione che da tempo si annusa, vista la fermezza di Mbappé nel non voler prolungare il proprio accordo con il PSG. Quello che ancora non è chiaro, è il timing dell'annuncio, aspetto che - sempre secondo Le Parisien - rappresenta l'unico dubbio ancora da sciogliere nella mente del classe '98.



MATRIMONIO ANNUNCIATO - Il contratto di Mbappé con il Paris scadrà a giugno 2024, poi sarà libero di firmare per un'altra squadra. Squadra che con ogni probabilità sarà il Real Madrid, da tempo in fila per il giocatore. In estate il francese era addirittura arrivato ad essere messo fuori rosa per un periodo, vista la sua resistenza al prolungamento contrattuale. Intanto il Real aveva tutte le intenzioni di arrivare a giugno 2024, così da poterlo prendere a zero, risparmiando così l'esorbitante cifra per il cartellino. Giugno si avvicina e lo scenario sembra sempre più delineato: Mbappé corre verso il Bernabeu.