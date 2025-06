Dalla Francia, Milan: idea Mitrovic per l'attacco, la situazione

AFP via Getty Images

sono in missione: nel pomeriggio i vertici del club saudita sono arrivatiper avanzare su diverse piste, tra cuima anche Victor. Il dossier dell'attaccante nigeriano è collegato al, che secondo quanto riporta L'Equipe vorrebbe ingaggiare Aleksandarin forza al club di, dove è anche. Soluzione alternativa ad Armando, centravanti albanese delin uscita dai londinesi.Ilè un attaccante di personalità, che potrebbe rivelarsiPer Mitrovic si tratterebbe di un, dopo la felice esperienza in Premier League, con la maglia del. Tra l'altro in passato il serbo aveva pronunciatodi cui aveva condannato gli atteggiamenti: "Parla tanto ma è una fighetta...".

Mitrovic ha nel palmarescon la tipica esultanza evocativa dellee la lingua di fuori a dominare l'Europa, percon 44 gol in 69 presenze. Orae un ultimo giro da fenomeno tutto genio e sregolatezza: a 27 anni ha la possibilità di regalarsi un finale di carriera da urlo.