Dalla Francia - Milan, il Marsiglia ha chiesto Bennacer

Continuano le sorprese in questo ultimo giorno di calciomercato. Il Marsiglia avrebbe chiesto Ismael Bennacer in prestito al Milan. L'idea, per il club francese, sarebbe nata dopo la cessione in prestito con diritto di riscatto di Ismael Kone al Rennes.

DE ZERBI - La notizia arriva direttamente dalla Francia, da le10sport, che riporta dell'interesse di Roberto De Zerbi, che, dopo la partenza di Kone, vuole un centrocampista e, dopo averlo a lungo corteggiato nel mercato estivo, starebbe cercando di riprenderlo in prestito con diritto di riscatto in questa sessione. Tutto dipende dal Milan: "Durante la sessione estiva di calciomercato del 2024 , l'OM ha provato di tutto per ingaggiare Ismaël Bennacer (27 anni). Il nazionale algerino sembrava fortemente tentato dalla sfida di Marsiglia, ma il Milan non gli ha aperto la porta. Poco utilizzato in questa stagione (6 partecipazioni in Serie A), Ismaël Bennacer torna ad essere l'obiettivo dell'OM alla fine del calciomercato invernale. Si sta valutando un prestito e la palla ora è in mano al Milan. Se darà il suo consenso, Bennacer sarà a Marsiglia e Koné al Rennes".

MILAN, SERVE UN ACQUISTO A CENTROCAMPO

NUOVO COLPO - L'eventuale cessione di Bennacer, in un reparto, il centrocampo, in cui il Milan è già corto, potrebbe aprire a un colpo last-minute dei rossoneri, impegnati, intanto sul fronte Joao Felix, che si sta avvicinando. Furlani e Moncada avevano provato ad anticipare il colpo Ricci dal Torino (operazione ben avviata per giugno), ma anche i recenti tentativi hanno trovato il muro di Cairo. In alternativa, un'opportunità dell'ultimo giorno potrebbe essere rappresentata da Bondo, più volte accostato ai rossoneri che, però, fino a ora, non hanno mai affondato il colpo.