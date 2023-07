Sirene arabe per il centrocampista del Milan Ismael Bennacer. L'algerino, al momento ai box per un infortunio grave, una lesione della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro, è infatti finito sul taccuino di un importante club della Saudi Pro League, che secondo quanto riporta L'Equipe avrebbe già avuto dei contatti con il classe 1997.



OFFERTA PER GENNAIO - In rossonero dal 2019, l'offerta per il numero 4 del Milan sarebbe per gennaio 2024 e non per questa sessione di calciomercato, proprio per concedergli il tempo per un pieno recupero dall'infortuni. Dopo Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Marcelo Brozovic, Jota, Steven Gerrard Sergej Milinkovic-Savic, Seko Fofana, Alex Telles, Thiago Mendes e tanti altri, ora l'Arabia Saudita piomba su Bennacer.