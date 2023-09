Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, rivela RMC Sport, nelle ultime ore è tornato a informarsi sulla possibilità di ingaggiare Christophe Galtier visto il difficile avvio di stagione della squadra campione d'Italia. Già cercato ai tempi del Lille, ma anche la scorsa estate quando però non aveva ancora risolto il contratto col PSG, Galtier è da diversi anni nel mirino del numero uno del club partenopeo che adesso ha riavviato i contatti col manager marsigliese visto il complicato inizio per Rudi Garcia. L'ex allenatore del PSG ha tanta voglia di tornare ad allenare ed è oggi una opzione anche per l'Olympique Marsiglia. Dal Napoli per ora solo un contatto esplorativo, con Rudi Garcia che ha quattro gare di tempo per sistemare la situazione in casa Napoli.