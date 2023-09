La buona prestazione fornita al Dall’Ara contro il Bologna (a differenza di quanto fatto trasparire dalle successive dichiarazioni post match) non sembra bastare a Rudi Garcia per proseguire la sua avventura professionale sulla panchina partenopea. Il pareggio ottenuto ha portato gli azzurri a -7 dalla capolista Inter, dopo solo cinque giornate. Troppo per la formazione campione d’Itallia in carica.– su tutte, l’inefficiente gestione di Osimhen e Kvaratskhelia, i due uomini simbolo del club –, infatti, come riportato da RMC Sport, nelle ultime ore,, visto il difficile avvio di stagione della squadra campione d'Italia. Già cercato ai tempi del Lille, l’ex allenatore del PSG è da diversi anni nel mirino del numero uno del club partenopeo che, nella giornata di oggi, ha riavviato i contatti col manager marsigliese visto il complicato inizio per Rudi Garciaper non perdere contatto con le posizioni d’alta classifica e con la possibilità di giocarsi, nuovamente, fino in fondo la vittoria dello Scudetto.I match nel mirino sono quelli contro l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona, contro il Lecce al Via del Mare, contro il Real Madrid in Champions League e contro la Fiorentina, sempre tra le mure amiche.