Nonostante le numerose voci uscite su Neymar nelle ultime ore, secondo le quali non ha intenzione di rinnovare con il PSG e vuole tornare al Barcellona dall’amico Messi, secondo il canale francese TF1, l’accordo fra il numero 10 della Seleçao e i campioni di Francia è già stato trovato.



Non è ancora stata posta alcuna firma sul contratto ma dalla Francia assicurano che Neymar rinnoverà con il Paris fino al 2026, alle stesse cifre del contratto attuale, cifre che, secondo Telefoot, nessun altro club europeo è in grado di assicurargli.