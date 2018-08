Secondo quanto riportato da L'Equipe dopo i numerosi contatti per un suo passaggio in Serie A con Juve, Inter e poi Napoli fortemente interessate, il futuro di Angel Di Maria sarà ancora al PSG. C'è però di più perchè il fantasista argentino che è in scadenza 30 giugno 2019 potrebbe addirittura rinnovare il suo contratto con il club parigino.