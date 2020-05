Era considerato l'erede di Juan Roman Riquelme, la sua carriera per il momento ha detto altro. Dal Boca Juniors al Paris Saint-Germain, passando da Empoli, Roma e Zenit San Pietroburgo, Leandro Paredes non è ancora riuscito a prendere il volo, a lasciare un segno indelebile, a diventare un giocatore insostituibile. In questa stagione, con la maglia del Psg, ha giocato 20 partite tra Ligue 1 e Champions League, solo la metà da titolare, per Tuchel non è mai stato una priorità, così come per Leonardo, che è al lavoro per trovargli una sistemazione, nonostante un contratto in scadenza nel 2023.



LA POSIZIONE DELL'INTER - L'ultima idea è quella che porta a Milano, sponda Inter. Secondo la stampa francese Paredes nei giorni scorsi è stato offerto a Marotta come contropartita per abbassare il prezzo di Mauro Icardi, che il Psg ha tutta l'intenzione di riscattare. Non si è arrivati a parlare di valutazione del cartellino perché l'Inter, al momento, ha detto "no grazie". Alla base della scelta non c'è la qualità dell'argentino, ma la necessità dei nerazzurri di fare cassa. Marotta vuole solo cash per Maurito, per ragioni di bilancio, per pianificare il mercato estivo. Che al momento non prevede l'arrivo di Paredes.