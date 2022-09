Il rinnovo di contratto fra Skriniar e l'Inter? Una situazione da sbloccare il prima possibile perché con il difensore in scadenza il 30 giugno 2023, c'è un altro club, sempre il PSG che lo ha corteggiato in estate, pronto a fargli un offerta per acquistarlo a parametro zero. E l'offerta, riporta la stampa francese sarà di un quinquennale da 10 milioni di euro a stagione, molto più di quanto l'Inter voglia o possa offrire.