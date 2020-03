Secondo quanto riferito da L'Equipe ci sarebbero problemi per Mauro Icardi al PSG. Difatti il rapporto dell'ex Inter con Neymar e Mbappé, secondo quanto riferito dai media francesi, non è buono: i due lo ignorano, e di tutta risposta Icardi in partita si impegna di meno, soprattutto in fase difensiva.