Dalle pagine dell'Equipe si parla di Paris Saint-Germain la cui eliminazione dalla Champions è stata, soprattutto per come arrivata, una delusione cocente tanto da far cambiare i piani strategici per alcuni rinnovi. Tra questi quelli di Buffon, Dani Alves e Thiago Silva sono stati messi in stand-by, dal momento che le ultime prestazioni deludenti e l'esigenza di un ringiovanimento della rosa hanno fatto avere dei ripensamenti.