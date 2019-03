Ancora tutto da decifrare il futuro di Adrien Rabiot, centrocampista in uscita dal Paris Saint-Germain a parametro zero al termine della stagione in corso. La Juventus, così come Barcellona, Liverpool e Milan, da tempo lo segue da vicino, ma sembra esserci una nuova concorrente pronta a chiudere il colpo. Secondo quanto riportato da Le Parisien in Francia, infatti, Rabiot è pronto a legarsi al Real Madrid di Zinedine Zidane a partire dall'estate, dopo essere stato a un passo dagli accerrimi rivali in blaugrana.