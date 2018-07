Interessa alla Juve, piace al Barcellona, ma in Francia sono sicuri: Adrien Rabiot non lascerà Parigi. Il PSG, come riporta l'Equipe, non ha nessuna intenzione di far partire il centrocampista classe 1995, almeno non in questa sessione di mercato. In scadenza nel 2019, infatti, il Psg vorrebbe rinnovare il suo contratto per blindarlo fino almeno al 2022 o 2023.