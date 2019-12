Il Real Madrid irrompe prepotentemente su Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 di proprietà del Rennes e autentica rivelazione in questa stagione di Ligue 1. Secondo quanto riferisce oggi L'Equipe, la dirigenza del club spagnolo è rimasta impressionata dal rendimento del giocatore originario dell'Angola ed è pronta a presentare un'offerta per la prossima estate, ma il Rennes ha chiarito che per meno di 100 milioni di euro non si siederà nemmeno a trattare.



Sotto contratto fino a giugno 2022, Camavinga è da tempo anche nel mirino del Milan.