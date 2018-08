Diversi giocatori del Milan fanno gola in giro per l'Europa e tra questi c'è Ricardo Rodriguez. Come riferito da Telefoot, dopo l'addio di Yuri Berchiche a Parigi si cerca un nuovo esterno e il nome di quello del Milan piace molto a Thomas Tuchel, che si è inserito nuovamente nella corsa all'ex Wolfsburg. Le alternative sondate dal PSG sono Wendell del Bayer Leverkusen, Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund e anche Alex Sandro della Juventus.